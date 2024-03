Caen. On sait à quoi ressemblera le futur accrobranche

Déménagement au sommet de la Colline aux oiseaux, à Caen. Certains des animaux initialement installés vont migrer un peu plus bas dans le parc, la basse-cour va rester, mais les vaches, ânes et cochons partiront définitivement. C'est un parc aventure qui va remplacer la ferme.

Tyroliennes de 80 mètres

Un accrobranche en fera partie. Il sera inauguré en avril de cette année, pour les trente ans de la Colline aux oiseaux. Ouvert jusqu'au mois d'octobre, il sera composé de trois niveaux de difficultés, et la structure sera élevée à une dizaine de mètres du sol. Accessible dès trois ans, l'accrobranche sera ouvert à tous, avec tyroliennes, plateformes mobiles, murs d'escalades et bien d'autres épreuves. Cécile Cottenceau, adjointe au maire chargée du tourisme, précise que "plus on monte, plus on augmente la difficulté. Tout en haut, la vue sera encore plus belle sur la ville". Les deux tyroliennes offriront également un beau point de vue, et feront 80 mètres chacune. Une grande aire de jeux sera aussi installée à côté.

