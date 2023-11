Caen. Colline aux Oiseaux : des animaux vont partir, un parc aventure créé à la place

La Colline aux Oiseaux fête ses 30 ans en 2024 et il va y avoir du changement, beaucoup de changements, au sein de ce parc très apprécié des Caennais, visité par 450 000 personnes chaque année.

Vendredi 17 novembre, la Ville a présenté les nouveautés à venir. La plus importante : le départ de nombreux animaux. Certains déménagent, direction le bas du parc, avec deux enclos, un réservé aux chèvres et moutons, en éco-pâturage, et un autre réservé aux chèvres des fossés. Les animaux de la basse-cour, eux, ne bougent pas et resteront au sommet de la colline.

Bouleversement en revanche pour les vaches, cochons ou ânes : ils quittent définitivement le parc. "La ferme attire de nombreux parents ou enfants, mais il y a aussi un enjeu au niveau du bien-être animal. L'espace était trop insuffisant, justifie Julie Calberg-Ellen, maire adjointe en charge de la transition écologique. Il y a d'autres occasions de présenter les enfants de la ferme aux enfants."

Un parc aventure à la place

Mais que faire de cet espace de 4 000m2 désormais libre ? "Nous cherchions une activité accessible à toutes les générations, pour augmenter l'attractivité du parc", explique Cécile Cottenceau, autre adjointe au maire, chargée du tourisme. L'accrobranche est donc celle qui a eu les faveurs de la Ville de Caen.

Les activités seront disponibles à partir de 3 ans et devraient ravir les adolescents et jeunes adultes. Le parcours d'accrobranche se présentera sur quatre niveaux, et "plus on monte, plus on augmente la difficulté. Tout en haut, la vue sera encore plus belle sur la ville". Et puisque ce n'est pas assez, deux tyroliennes de 80 mètres chacune complètent l'offre du parc aventure. Ces activités seront payantes et pourraient être proposées dès le mois de juin. "Un demi-tarif sera proposé tous les mercredis matin", complète l'élue.

D'autres changements

Une grande aire de jeu inclusive de 600m2 va venir garnir les rangs de la Colline aux Oiseaux. "Tous les modules seront accessibles aux enfants en situation de handicap", précise Julie Calberg-Ellen. Il s'agit d'une première dans la région et concernera plusieurs types de handicap. Elle a été pensée avec de nombreuses associations concernées, et sera ouverte dès le printemps prochain.

L'entrée évolue également. La grande clôture sera déplacée et davantage de place doit être dédiée à la végétalisation. Des arbres supplémentaires vont être plantés et la grande sphère symbolique de l'entrée déménagera un peu plus loin dans un "jardin des amoureux" dessiné par les jardiniers de la Colline aux Oiseaux. L'accès au parc est aussi repensé. Exit les feux de signalisation, un plateau piéton prend place, de quoi contraindre les automobilistes à abaisser leur vitesse à 30km/h.

Les travaux représentent un investissement de 680 000€ de la part de la Ville. A noter que la mise en place du parc aventure n'incombe pas à la municipalité mais à la société choisie, Accrocamp. Bénéficiant d'une convention d'occupation temporaire d'une durée de dix ans, elle installe sa structure et verse une redevance à la Ville.