Caen. Tyrolienne, escalade, accrobranche… Le parc d'aventures de la Colline aux oiseaux ouvre début avril

Le sommet de la Colline aux oiseaux, avenue de l'Amiral Mountbatten à Caen, offrira bientôt des sensations fortes ! Le parc d'aventures AccroCamp doit être livré le 5 avril. Trois parcours avec différents niveaux de difficulté attendent les 450 000 visiteurs annuels du site. Le premier parcours sera accessible aux plus jeunes, le niveau intermédiaire est pour ceux qui veulent se mettre au défi, et enfin il y a un niveau sportif pour les aventuriers.

Escalade et snacking

Que ce soit de la tyrolienne, de l'escalade ou de l'accrobranche, il y en aura pour tous les goûts. D'ailleurs, un mur d'escalade sera érigé, avec lui aussi différents niveaux de difficulté, ou encore un parcours de filets. Il sera également possible de se régaler sur place. Un espace snacking offrira une pause gourmande aux aventuriers. "Boissons fraîches, snacks et encas vous permettront de recharger les batteries avant de repartir à l'aventure", décrit AccroCamp.

Tarifs et horaires d'ouverture

En mars, avril, septembre et octobre, le parc ouvrira en semaine de 8h à 19h, et de 10h à 19h30 les week-ends et jours fériés. En pleine saison, soit de mai à août, vous pourrez vous défouler de 8h à 20h du lundi au vendredi, et de 10h à 20h30 les autres jours.

Côté tarifs, comptez 6€ pour le parcours filets, 8€ pour l'escalade. Pour le parcours enfant ce sera 10€, pour le niveau intermédiaire, le parcours vert, 13€, et 16€ pour le parcours rouge dédié aux sportifs. Des forfaits sont proposés pour effectuer plusieurs activités à un prix réduit.