Manche. Plusieurs infractions de la route constatées à Carentan-les-Marais et Saint-James

Alors que le trafic routier était dense selon les secteurs samedi 16 août, en raison des retours de vacances, la préfecture de la Manche a organisé des contrôles sur le secteur de Carentan-les-Marais et Saint-James. "Alors que l'on déplore 26 morts sur les routes du département de la Manche, contre 25 à la même période l'année dernière, près de 40% des accidents mortels sont liés à la conduite sous emprise d'alcool ou stupéfiants", justifient les services de l'Etat.

Bilan de la soirée :

• quatre conduites sous l'empire d'un état alcoolique, dont trois en infraction délictuelle.

• Il y a également trois rétentions de permis de conduire,

• une détention de stupéfiants

• et un défaut d'assurance.

Un véhicule a d'ailleurs été placé en fourrière.