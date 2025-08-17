En ce moment On my way COCOON
PODCASTS NEWSLETTERS
En ce moment

Manche. Plusieurs infractions de la route constatées à Carentan-les-Marais et Saint-James

Sécurité. Au soir du samedi 16 août, la préfecture de la Manche a organisé des contrôles routiers sur les secteurs de Carentan-les-Marais et Saint-James. Au total, neuf infractions ont été constatées dans la soirée.

Publié le 17/08/2025 à 16h03 - Par Jimmy Joubert
Manche. Plusieurs infractions de la route constatées à Carentan-les-Marais et Saint-James
Des contrôles routiers ont été réalisés dans la Manche samedi 16 août.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Alors que le trafic routier était dense selon les secteurs samedi 16 août, en raison des retours de vacances, la préfecture de la Manche a organisé des contrôles sur le secteur de Carentan-les-Marais et Saint-James. "Alors que l'on déplore 26 morts sur les routes du département de la Manche, contre 25 à la même période l'année dernière, près de 40% des accidents mortels sont liés à la conduite sous emprise d'alcool ou stupéfiants", justifient les services de l'Etat.

Bilan de la soirée :

• quatre conduites sous l'empire d'un état alcoolique, dont trois en infraction délictuelle.

• Il y a également trois rétentions de permis de conduire,

• une détention de stupéfiants

• et un défaut d'assurance.

Un véhicule a d'ailleurs été placé en fourrière.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025
Joli appartement mansardé à louer à Nice en août 2025 Nice (06000) 130€ Découvrir
Studio 75012
Studio 75012 Paris 12eme arrondissement (75012) 860€ Découvrir
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt
Appartement Le Goelia St Geniez d'Olt Saint-Geniez-d'Olt et d'Aubrac (12130) 400€ Découvrir
Location Atelier / Bureau Biarritz
Location Atelier / Bureau Biarritz Biarritz (64200) 417€ Découvrir
Automobile
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv
Renault Kadjar 1.6 DCi Energy Intens 130 cv Blacqueville (76190) 10 900€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à pain et farine
Machine à pain et farine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Hotte aspirant de cuisine
Hotte aspirant de cuisine Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Broc et cuvette en céramique
Broc et cuvette en céramique Villeneuve-d'Ascq (59491) 20€ Découvrir
Montre cardio ceinture thoracique cardio
Montre cardio ceinture thoracique cardio Villeneuve-d'Ascq (59491) 10€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. Plusieurs infractions de la route constatées à Carentan-les-Marais et Saint-James
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple