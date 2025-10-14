Près de Rouen. Une femme de 43 ans menace de se défenestrer

Le pire a été évité. Mardi 14 octobre en début d'après-midi, les secours ont été appelés pour une femme de 43 ans qui menaçait de se jeter par la fenêtre de son appartement du 11e étage de la tour Borrel à Darnétal, près de Rouen, informent les pompiers de Seine-Maritime.

Une équipe des pompiers spécialisée dans les interventions en milieux périlleux

D'importants moyens ont été mis en place pour lui porter secours, avec notamment le concours d'une équipe des pompiers spécialisée dans les interventions en milieux périlleux. Cette équipe a sécurisé les fenêtres pendant qu'une autre a pu pénétrer dans l'appartement par l'entrée.

La victime a été prise en charge et conduite vers le CHU de Rouen.