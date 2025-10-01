Fuite de gaz à Rouen. Canalisation percée par un engin de chantier : un périmètre de sécurité mis en place

Les pompiers ont été appelés vers 15h40 mercredi 1er octobre pour une suspicion de fuite de gaz rue des Halettes à Rouen. Il s'agit d'une "canalisation gaz 63mm 4 bars" qui a été endommagée par un engin de chantier dans le cadre de travaux sur la voie publique.

Les habitants ont été confinés

Un périmètre de sécurité de 100m autour de l'incident a été mis en place en plus d'une protection hydraulique et les habitants situés à proximité ont été confinés.

Il n'y a pas de blessés assure le Service d'incendie et de secours (Sdis) qui prévient à 17h que "la fuite a été stoppée par écrasement" tandis que "GRDF procède aux réparations". L'incident n'a pas eu trop d'impact hormis pour un abonné GRDF privé de gaz. En tout, 13 pompiers ont été appelés sur place.

