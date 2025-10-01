Bolbec. L'Institution médico-sociale évacuée après le déclenchement d'une alarme incendie

Les pompiers sont intervenus vers 14h30, mercredi 1er octobre, à l'Institution médico-sociale (IMS) de Bolbec, qui accueille des personnes en situation de handicap.

En début d'après-midi, une alarme incendie s'est déclarée dans l'un des pavillons de l'établissement, situé avenue Louis Debray. Par précaution, 36 résidents ainsi que huit membres du personnel qui se trouvaient dans le bâtiment ont été évacués.

Une fausse alerte

La quinzaine de sapeurs-pompiers, appuyée par cinq engins de secours, a procédé à une reconnaissance des lieux. Selon le Service départemental d'incendie et de secours, il s'agissait en fait d'un déclenchement intempestif du système de sécurité incendie.

Aucun blessé ni dégât ne sont à déplorer. Les résidents et leurs accompagnants ont pu réintégrer les locaux moins d'une heure après l'alerte.

L'IMS accueille des jeunes et des adultes handicapés, et comprend divers établissements, dont un Institut médico-éducatif, un Etablissement d'aide par le travail et plusieurs foyers de vie et d'hébergement.