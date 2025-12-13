Caen. Un incendie se déclare au niveau du club-house du stade Joseph Déterville, 100 personnes évacuées

Un feu s'est déclaré vendredi 12 décembre au stade Joseph Déterville de Caen vers 19h30. Selon les pompiers, il s'agissait d'un feu de cuisine situé dans le club-house du stade. L'incendie a été rapidement circonscrit par les secours à l'aide de deux lances à incendie. 100 personnes ont été évacuées puis rassemblées dans un gymnase qui se trouve sur le complexe sportif. Aucun blessé n'est à déplorer.

27 sapeurs-pompiers mobilisés

Au total, 27 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour cette intervention.