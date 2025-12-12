Musique. "Joli Rêve" : Daysy sort un EP qui marque une nouvelle étape dans sa carrière d'artiste

Joli Rêve est désormais disponible. Pour ce nouveau chapitre musical, Daysy réunit des chansons déjà connues de son public et y ajoute deux titres inédits qui lui "tiennent particulièrement à cœur". Pour accompagner cette sortie, l'artiste a partagé la cover de cet EP, un visuel dont elle se dit "très fière", réalisé avec le talentueux Normies Nightmare et son équipe lors d'un shooting dont elle dévoile quelques backstages.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DAYSY (@daysymusic)

Un duo déjà apprécié avec Joseph Kamel

Parmi les morceaux de l'EP figure Par cœur, un duo qu'elle forme avec son ami Joseph Kamel, également normand. Bien que ce duo ne soit pas une nouveauté, il reste un des morceaux phares de l'EP, témoignant de la complicité et de l'alchimie entre eux. Un hit que vous écoutez sur Tendance Ouest.