Envie d'afficher votre publicité ?

Musique. Un nouveau single en duo pour les deux artistes normands, Joseph Kamel et Daysy

Société. Les artistes normands Joseph Kamel et Daysy s'unissent pour un duo inédit intitulé "Par cœur". Prévu pour octobre 2025, ce single mystérieux attise déjà la curiosité sur les réseaux.

Publié le 01/10/2025 à 18h05 - Par Aline
Les deux chanteurs normands, Joseph Kamel et Daysy, s'apprêtent à sortir un nouveau single. Rendez-vous vendredi 3 octobre ! - Instagram - @josephkamelmusique @daysymusic

Ils ont l'habitude de créer ensemble, et leurs collaborations marquent les esprits. Joseph Kamel et Daysy, deux artistes normands déjà à l'origine de plusieurs titres forts comme Vieux, Le monde demain (pour les Enfoirés) ou encore Mille fois, le dernier single de M. Pokora, s'apprêtent à unir une nouvelle fois leurs voix.

Une sortie prochaine

Les deux artistes ont annoncé la sortie prochaine de Par cœur, un nouveau titre en duo prévu pour ce vendredi 3 octobre. Une publication croisée sur leurs réseaux sociaux a teasé la date de sortie, encore partiellement dévoilée, attisant la curiosité de leurs fans.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par DAYSY (@daysymusic)

Une chose est sûre : ce nouveau duo promet encore une belle alchimie entre deux artistes complices, dont la créativité ne cesse de séduire.

