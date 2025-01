Solidarité. Deux artistes normands à l'origine de la nouvelle chanson des Enfoirés !

Les Enfoirés reviennent avec Le monde demain, un titre inédit qui sera dévoilé lundi 13 janvier. Sur leur page Facebook, ils ont annoncé que cette chanson a été écrite et composée par deux artistes qu'on connaît bien : Daysy et Joseph Kamel.

Ils ont partagé leur fierté sur Instagram :

"Nous sommes tellement honorés et fiers d'avoir fait ensemble cette chanson pour une cause si belle et nécessaire. Hâte de vous faire écouter cette chanson, elle nous tient énormément à cœur et on espère qu'elle vous donnera envie autant qu'à nous de construire le monde demain."

Un message qui donne envie de découvrir ce morceau, interprété par les voix iconiques des Enfoirés.

Daysy, la reine normande des hits

Originaire de Caen, Daysy a explosé avec des tubes comme Du Like et La Donne. Si elle a commencé sa carrière en duo, elle poursuit aujourd'hui en solo, mais garde son binôme Léo près d'elle. C'est d'ailleurs à Kuala Lumpur, en Malaisie, qu'elle a écrit et tourné son dernier clip.

Son nouveau titre Panique Mondiale cartonne déjà, et cette collaboration avec les Enfoirés ne fait que confirmer son statut d'artiste incontournable.

Joseph Kamel, le poète moderne

Révélé en 2021 dans l'émission "The Artist", Joseph Kamel a conquis le public en assurant les premières parties de Julien Doré en 2022. Son EP Rendez-vous et son album Miroirs ont confirmé son talent.

Et ce n'est pas tout : en 2024, il coécrit Ceux qu'on était avec Pierre Garnier, un carton immédiat avec deux millions d'écoutes en 24 heures. Aujourd'hui, il met sa plume au service des Restos du Cœur, et on ne peut qu'applaudir.

Un duo normand au sommet

Daysy et Joseph Kamel prouvent que la Normandie regorge de talents. Leur collaboration pour Le monde demain est une belle preuve que la musique peut être un vecteur de solidarité. Alors, rendez-vous lundi 13 janvier pour découvrir ce titre qui promet de faire vibrer nos cœurs… et peut-être changer le monde.