Alerte météo. Plusieurs zones touchées par des orages violents en Normandie : vigilance jaune et chute brutale des températures

Environnement. Ce lundi 18 août 2025, Météo-France place l'Orne en vigilance jaune pour orages violents dès minuit. Plusieurs départements normands seront touchés, du sud du Calvados à la Manche, avant une forte chute des températures attendue mercredi.

Publié le 18/08/2025 à 15h18 - Par Mathilde Rabaud
Orages violents attendus en Normandie, un secteur sera particulièrement touché. - Unsplash

La soirée de lundi 18 août ne sera pas de tout repos. A partir de minuit, le département de l'Orne passera en vigilance jaune en raison de la survenue d'orages localement violents, accompagnés d'éclairs et d'averses intenses. La situation devrait se prolonger jusqu'au mardi 19 août au matin, vers 8h.

Des orages annoncés dans le Calvados et la Manche

Les cartes de prévisions indiquent que le sud du Calvados et le sud-Manche, notamment autour de Vire (Calvados) et d'Avranches (Manche), seront également frappés par des cellules orageuses marquées. La foudre et de fortes averses y sont attendues dans la nuit et en matinée mardi 19 au matin.

A Avranches, les orages devraient se maintenir jusqu'à mardi après-midi, avant que la pluie ne gagne l'ensemble du département dans la soirée.

Mardi soir sous les pluies généralisées

A mesure que les heures avanceront, l'instabilité progressera. Mardi soir, c'est toute la Normandie qui sera concernée par des précipitations soutenues. Des orages plus marqués sont aussi redoutés dans l'Orne, notamment du côté d'Argentan et de Mortagne-au-Perche, avec un risque de foudre important.

Une chute brutale des températures

Si les orages inquiètent, c'est surtout la dégringolade des températures qui marquera les esprits. Alors que les maximales affichaient 25°C lundi, elles pourraient tomber autour de 15°C mercredi, soit près de 10 degrés de moins.

Selon Météo Basse-Normandie, un nouvel épisode orageux est encore possible mercredi, mais la tendance principale restera au rafraîchissement marqué.

