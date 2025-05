Alerte météo. Météo France place 4 départements normands sur 5 en vigilance orages ce week-end

Samedi 3 mai, la météo s'annonce carrément électrique en Normandie. Météo France a placé l'Orne, l'Eure, le Calvados et la Seine-Maritime en vigilance orages, dès minuit et ce jusqu'à au moins minuit samedi soir (avec une petite pause entre 9h et 12h).

Seul un département échappe (presque) à la tempête : la Manche. Une situation météo instable et polarisée, typique d'un mois de mai bien capricieux.

Orages en vue : la Normandie presque entièrement placée en vigilance. - Météo France

Une matinée bien arrosée au nord, un sud plus calme

Dès le réveil, la pluie tombe sur toute la moitié nord de la région : de Cherbourg à Dieppe, en passant par Caen, c'est la douche froide assurée.

Pendant ce temps-là, le sud (du Perche au pays d'Auge) sera simplement nuageux, mais le ciel restera bien chargé.

Après-midi orageuse : le sud de la région passe en vigilance orange

Les choses se corsent sérieusement à partir de midi. Les orages reprennent le relais de la pluie, avec une vigilance orange sur tout le sud de la région : Caen, Alençon, Evreux, Argentan, L'Aigle… La Seine-Maritime est aussi concernée par le risque d'orages localement violents.

Seuls quelques coins résistent encore un peu : le nord-Cotentin, Bayeux et la pointe du Havre restent dans les nuages, sans précipitations marquées… pour l'instant.

La météo de samedi après-midi. - Météo France

Un samedi soir orageux… qui laisse des traces

Le soir venu, les orages s'enfoncent dans le sud de l'Orne et de l'Eure, avec une activité électrique marquée. Ailleurs, le ciel reste gris et menaçant, avec des pluies généralisées sur toute la région.

Et ce n'est pas fini : la pluie devrait continuer une bonne partie de la nuit… et amener un sacré coup de froid.

Grosse chute des températures dimanche : de 22°C à 10°C !

Autre info choc : les températures chutent brutalement entre samedi et dimanche. Il fera jusqu'à 22°C à Brionne ce samedi… mais à peine 10 ou 12°C dimanche sur une bonne partie de la Normandie !

A Cherbourg, il fera 15°C ce samedi, mais la sensation sera bien plus fraîche avec le vent et les averses.

La météo de dimanche. - Météo France

Un week-end à oublier ? Pas tout à fait…

Si vous cherchez un coin plus tranquille pour votre balade du week-end, misez sur le nord-Cotentin, où la pluie sera moins intense, voire absente par moments.

Mais une chose est sûre : le parapluie sera votre meilleur ami jusqu'à dimanche.