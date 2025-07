Météo. Des orages attendus en Normandie, deux départements en vigilance jaune pluie et inondation

Les journées de mauvais temps se suivent et se ressemblent en Normandie. Ce mercredi 23 juillet s'annonce très maussade, avec différentes alertes déclenchées par Météo France. Ainsi, l'Orne et la Manche sont d'ores et déjà placés en vigilance jaune pluie-inondation depuis le milieu de la nuit, et ce jusqu'à 20h ce soir. De fortes averses pourraient s'abattre, alors qu'il a déjà bien plu ces derniers jours.

• A lire aussi. [Vidéo] Périers. Fortes pluies : les rues de la ville inondées, des maisons touchées

Des orages pour tout le monde

Une très large partie de la France est concernée par un risque orageux dans la journée. Les cinq départements normands le sont à compter de 14h aujourd'hui. L'alerte est en vigueur jusqu'à 20h en Seine-Maritime, dans le Calvados et la Manche, jusqu'à 21h dans l'Orne et l'Eure.