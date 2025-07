Le Caennais de la semaine. Francescu Garoby, président de Dérailleurs Calvados : "Ici vous faites des tripes, comme à Bastia !"

Originaire de Bastia, en Corse, Francescu Garoby a débarqué à Caen pour y faire des études, et y est resté. Impliqué dans la vie associative, il est président de Dérailleurs Calvados, association des usagers du vélo du quotidien, il est notre Voix de la Ville.

Quel est votre premier souvenir à Caen ?

"Je m'en souviens très bien, c'est mon arrivée en train le 1er octobre 2005. J'entrais en master, il faisait très beau, comme quoi les clichés… Un super soleil, un ciel bleu magnifique, pas un nuage. Et il faisait nuit très tard surtout. On était en octobre, et pour moi qui arrive de Bastia, très à l'est et au sud par rapport à ici, ça m'avait surpris. Et ce jour-là j'ai rencontré deux futurs camarades de classe, avec qui je suis toujours en contact d'ailleurs."

Qui gagne le match entre la cuisine corse et la cuisine caennaise ?

(Il réfléchit) "Par chauvinisme la Corse bien sûr ! Ce sont deux cuisines très rustiques, pas raffinées, avec la crème d'un côté, la charcuterie de l'autre… Ce sont des cuisines très conviviales, familiales, ce sont des plats faciles à faire. Moi c'est la cuisine que j'adore faire, ça peut mijoter… Ce qui m'a surpris, car je ne le savais pas, mais ici vous faites des tripes comme à Bastia ! Les tripes à la bastiaise, et les tripes à la mode de Caen. Mes deux villes font des tripes, et moi j'aime ça ! En Corse c'est avec de la sauce tomate."

Quelle est la meilleure piste cyclable à Caen ?

"Le cours Koenig, si on veut apprendre à faire du vélo à ses enfants, c'est idéal, dégagé, sans voiture… J'aime bien sinon le long du canal. C'est mon premier trajet domicile-travail, quand je me suis mis au vélo en 2011. Je travaillais à Renault Trucks, et à 8h du matin, il n'y avait personne, sauf les canards et les lapins qui allaient barboter dans le canal. Le matin, avec la brume, le soleil qui se lève à peine… Ça donne presque envie d'aller au travail !"