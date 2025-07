Caen. Mauvais temps : comment font les confiseurs et glaciers pour attirer les clients ?

Mercredi 23 juillet, dans le centre-ville de Caen, les confiseurs doivent faire avec le mauvais temps et tenter malgré tout de régaler les habitants et les touristes. Mais comment vendre des glaces dans ces conditions ?

Une baisse de 50% des ventes de glaces en cas de pluie

Chez Sacrée Crème, glacier rue Saint-Pierre, le gérant Damien Le Borgne constate une baisse des ventes de glaces en cas de mauvais temps : "Ça chute de plus de 50%", précise-t-il. Mais lui voit le bon côté des choses : "Cela permet quand même d'avoir des jours où il fait beau avec beaucoup d'affluence, puis de pallier avec des jours comme ceux-ci, où on en profite pour faire de la maintenance."

D'autres gammes de produits en vente

Quand le soleil n'est pas de la partie, les commerçants proposent du chaud, comme à la confiserie Pasquier : "On a des chichis, des croustillons, des crêpes, et puis on s'occupe en attendant que le soleil revienne !" s'exclame Manon Lemaitre, vendeuse dans la confiserie. Chez Sacrée Crème, le glacier dispose d'un coin intérieur qui propose le même type de produits.