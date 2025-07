Orne. Un an après l'installation d'un distributeur de billets dans ce village, quel est le bilan ?

Un an après la mise en place d'un partenariat entre la commune de Bretoncelles et le Crédit Agricole Normandie et l'installation d'un distributeur automatique de billets, le bilan est positif. Vendredi 11 juillet, Olivier Borel et Pascal Delheure, respectivement président et directeur général du Crédit Agricole Normandie, se sont rendus sur place.

Un modèle durable pour les territoires ruraux

En 2024, la commune de Bretoncelles et le Crédit Agricole Normandie ont uni leurs efforts pour installer un distributeur automatique de billets, alors que les services de proximité sont parfois menacés en milieu rural. L'objectif du dispositif ? Maintenir l'accès aux services bancaires pour les habitants de Bretoncelles tout en générant des retombées économiques locales. "On a des territoires ruraux où il y a beaucoup de services qui disparaissent. L'idée de cette collaboration c'est de savoir comment on peut être gagnant-gagnant sur ce type de projet", précise Olivier Borel.

3 000€ de bénéfices

Pour symboliser le succès de cette initiative, la municipalité a reçu un chèque de 3 000€, représentant les revenus générés par le fonctionnement du distributeur. "Je pense qu'aujourd'hui tout est possible pour nos territoires ruraux, il faut avoir des idées et des interlocuteurs qui ont envie de faire avancer les choses", conclut Olivier Borel.