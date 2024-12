Orne. L'état de catastrophe naturelle reconnu pour quatre communes après les crues d'octobre

L'état de catastrophe naturelle a été reconnu et inscrit au Journal officiel, samedi 21 décembre, pour 4 communes de l'Orne. Cela concerne Bretoncelles, Ceton, Sablons sur Huisne et Val-au-Perche. Le Perche avait été particulièrement touché les 9 et 10 octobre par la tempête Kirk qui avait provoqué la crue de la rivière l'Huisne et des inondations dans plusieurs caves et sous-sol ou encore dans l'Ehpad de Ceton.

Les habitants ont jusqu'au 20 janvier pour déposer une déclaration de sinistre et l'estimation des dégâts auprès de leur assureur.