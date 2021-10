Alençon. L'état de catastrophe naturelle reconnue pour des communes normandes

Le Journal officiel du mercredi 15 août 2018 publie une liste de communes reconnues en état de catastrophe naturelle suite à des inondations et des coulées de boue entre mai et juin 2018. En Normandie, trois départements sont concernés : l'Eure, l'Orne et la Manche. La reconnaissance d'état de catastrophe naturelle permet un meilleur remboursement auprès des assurances.

Eure

• Inondations et coulées de boue du 31 mai : Saint-Germain-sur-Avre.

• Inondations et coulées de boue du 4 au 5 juin : Le-Lesme et Nogent-le-Sec.

• Inondations et coulées de boue du 10 juin : Juignettes, Mesnil-en-Ouche et Saint-Germain-la-Campagne.

• Inondations et coulées de boue du 11 au 12 juin : Rugles et La-Vieille-Lyre.

• Inondations et coulées de boue du 11 au 14 juin : La-Houssaye.

• Inondations et coulées de boue du 11 au 17 juin : Brionne.

• Inondations et coulées de boue du 12 juin : Breteuil, Ivry-la-Bataille, Louversey, Montreuil-l'Argillé, Neaufles-Auvergny, Saint-Georges-Motel et Sébécourt.

• Inondations et coulées de boue du 12 au 13 juin : La-Ferrière-sur-Risle et Ménilles.

• Inondations et coulées de boue du 13 juin : Menneval.

• Inondations et coulées de boue du 13 au 15 juin : Grosley-sur-Risle.

• Inondations et coulées de boue du 14 juin : Authou.



Orne

• Inondations et coulées de boue du 28 mai : Les-Authieux-du-Puits, Coulonces et Tourouvre-au-Perche.

• Inondations et coulées de boue du 4 juin : Chemilli, Montgaudry, Origny-le-Roux et Suré.

• Inondations et coulées de boue du 9 juin : La-Rive-d'Andaine.

• Inondations et coulées de boue du 10 juin : Rai.

• Inondations et coulées de boue du 10 au 11 juin : Saint-Martin-d'Écublei, Saint-Nicolas-de-Sommaire et Saint-Sulpice-sur-Risle.

• Inondations et coulées de boue du 10 au 12 juin : Damigny.

• Inondations et coulées de boue du 11 juin : Ceton et Val-au-Perche.

• Inondations et coulées de boue du 11 au 12 juin : Aunay-les-Bois, Aunou-sur-Orne, Boitron, Bursard, Camembert, Ceaucé, Le-Chalange, La-Rive-d'Andaine, Coulonges-sur-Sarthe, Courgeoût, Ecouves, Essay, La-Ferté-en-Ouche, Laleu, Larré, Longny-les-Villages, Marchemaisons, Le-Mêle-sur-Sarthe, Ménil-Erreux, Le-Ménil-Guyon, Montgaudry, Neuilly-le-Bisson, Saint-Denis-sur-Sarthon, Saint-Germain-le-Vieux, Sévigny, Val-au-Perche et Tourouvre-au-Perche.

• Inondations et coulées de boue du 11 au 14 juin : Saint-Germain-du-Corbéis.

• Inondations et coulées de boue du 12 juin : Aubry-le-Panthou, Brieux, La-Chapelle-près-Sées, Chaumont, Crouttes, La-Ferrière-Béchet, Guerquesalles, Médavy, Montreuil-la-Cambe, Mortrée, Neauphe-sous-Essai, Neuville-sur-Touques, Roiville, Sap-en-Auge, Ticheville et Touquettes.

• Inondations et coulées de boue du 12 juin : Colombiers.

• Inondations et coulées de boue du 12 au 13 juin : Alençon, Barville, Hauterive et Vimoutiers.

• Inondations et coulées de boue du 12 au 15 juin : Héloup, Mieuxcé et Saint-Céneri-le-Gérei.

• Inondations et coulées de boue du 13 au 14 juin : Juvigny-sur-Orne.



Manche

• Inondations et coulées de boue du 24 mai : Reffuveille.

• Inondations et coulées de boue du 28 mai : Marcilly et Saint-Quentin-sur-le-Homme.



