Calvados. La vigilance sécheresse est déclenchée sur l'ensemble du département : il faut limiter sa consommation en eau

"Malgré les pluies abondantes de cet hiver, l'insuffisance de précipitations depuis février, et l'augmentation des températures conduisent à constater des niveaux de cours d'eaux parfois plus bas qu'en 2022, année où le Calvados a vécu son dernier épisode de sécheresse", explique la préfecture du département qui a déclenché la vigilance sécheresse, le 7 juillet.

Des cours d'eau secs, voire extrêmement sec

Le 30 juin dernier, la préfecture du Calvados a constaté des débits très faibles sur des cours d'eau à l'ouest du département. Des cours d'eau qualifiés "de sec à extrêmement secs", précise la préfecture.

Du côté des nappes phréatiques, elles poursuivent également leur baisse, et c'est à nouveau l'ouest du Calvados qui est touché, présentant des "niveaux modérément bas par rapport au niveau de référence" sur la fin du mois de juin. A contrario, à l'est du département, les niveaux des nappes restent autour de la moyenne voire modérément hauts.

Quelles sont les règles ?

La préfecture du Calvados fait donc "appel à la responsabilité et au sens civique de tous pour un usage raisonné et économe de l'eau, quelle qu'elle soit, en restreignant volontairement notre consommation d'eau." Il est donc demandé de limiter l'arrosage des pelouses, jardins, espaces vert publics et privés. Il faut aussi limiter le nettoyage des bâtiments, hangars et locaux de stockage. Les travaux consommateurs d'eau doivent être reportés dans la mesure du possible.

La préfecture recommande également de privilégier la réutilisation des eaux de pluie plutôt que l'utilisation du réseau public d'eau potable. De réduire les consommations d'eau domestiques, comme les douches. Mais aussi de limiter la fréquence de lavage des véhicules.