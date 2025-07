Calvados. Visite guidée : Merville-Franceville et le D-Day

Le 5 juin 1944, la veille du Débarquement des Alliés sur les côtes normandes, la tranquille station balnéaire de Merville-Franceville est devenue un enjeu majeur de la réussite de l'opération Overlord. Les 11, 18 et 25 juillet, de 10h30 à 12h30, des visites guidées vous sont proposées pour revenir sur les pas des Alliés, découvrir comment s'est montée cette opération stratégique et militaire à Merville-Franceville, mais aussi voir le rôle joué par la ville, ses habitants, ses occupants allemands et les premiers parachutistes britanniques. Départ à l'office de tourisme.

Pratique. Tarifs et réservation sur normandie-cabourg-paysdauge-tourisme.fr.