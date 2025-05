Mémoire et célébration en Normandie. Le programme du D-Day festival 2025

Le 6 juin 1944, les plages de Normandie — Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword — devenaient le théâtre d'une opération militaire décisive menée par les Alliés pour libérer l'Europe. A Caen, cœur historique de cette bataille, les célébrations du D-Day sont l'occasion de rendre hommage aux soldats de toutes nationalités qui ont combattu pour la liberté.

Un programme riche et symbolique

Entre musées, plages, cimetières et monuments, la région regorge de lieux à visiter pour mieux comprendre l'histoire du Débarquement. Le Mémorial de Caen, Pegasus Bridge, la Pointe du Hoc ou encore le site Hillman à Colleville-Montgomery font partie des incontournables du devoir de mémoire. Le D-Day festival propose une programmation variée : cérémonies officielles, reconstitutions historiques, concerts, expositions et feux d'artifice. A Caen la Mer, des animations festives et familiales viennent célébrer à la fois les 81 ans du Débarquement et les 80 ans de l'armistice de 1945. Des parcours numériques sont disponibles via l'application web "Patrimoine de Caen la Mer", permettant une immersion dans les événements de la Seconde Guerre mondiale.

Durant le D-Day festival, tout est mis en œuvre pour faciliter votre venue : hébergements partenaires, offres pour les groupes, informations pratiques. Que vous soyez passionné d'histoire, touriste de passage ou en quête de sens, cette période est une occasion unique de vivre l'histoire au plus près, au cœur des lieux de mémoire.

Floriane Gherrak, en charge de la valorisation du patrimoine à l'office de tourisme de Caen la Mer et membre du comité technique du D-Day festival, nous détaille les animations mises en place :

D-Day Festival 2025 - Caen la mer Impossible de lire le son.

Toutes les informations et l'ensemble du programme sont à retrouver sur caenlamer-tourisme.fr.