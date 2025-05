Normandie. D-Day festival : Plus de 150 événements au programme, découvrez notre sélection

Pour sa 19e édition, le D-Day festival revient du 31 mai au 15 juin, sur les côtes normandes, avec un programme plus que chargé sur cette quinzaine de jours.

Le D-Day festival, c'est quoi ?

Chaque année depuis maintenant 19 ans, le D-Day festival consiste à commémorer le débarquement du 6 juin 1944 ayant eu lieu sur les côtes normandes, et donc la libération de la France par les Américains, Canadiens ou encore Anglais. Depuis, le 6 juin est synonyme de fête et de rassemblement dans une bonne partie de la Normandie. Le D-Day festival regroupe alors tous ces événements, afin d'inviter le public à célébrer cette Libération. Nous avons sélectionné pour vous cinq événements inratables dans le Calvados et la Manche :

1-Des parachutages à Azeville

Les parachutistes de la "Canopy Parachuting Team" (RCPT) sauteront sur la batterie d'Azeville le 4 juin, un ancien site défensif allemand de la Seconde Guerre mondiale, de 13h à 16h. Avant et après le spectacle, une restauration sera disponible, ainsi qu'une exposition et un concert.

2-Une soirée lancer de lanternes à Carentan-les-Marais

Pour les marcheurs, rendez-vous à 22h le 5 juin au Port de Plaisance de Carentan-les-Marais. Pour les autres, second départ en barque électrique au Port Jourdan. Le lâcher de lanternes ainsi qu'un hommage à Tom Rice se fera à 22h30 au pont de la Barquette. L'événement se fera sur réservation.

3-Le Camp Geronimo à Sainte-Mère-Eglise

Exposition de véhicules d'époque, parade, ateliers, démonstration… Le camp de reconstitution Geronimo propose une immersion totale dans cette période emblématique, à compter du 5 jusqu'au 9 juin, tous les jours entre 9h et 20h. Une grande parade aura lieu dimanche 8 juin à 19h.

4-Un bal de la liberté à Bayeux

Dans l'ambiance des soirées de la Libération, Bayeux organise le bal de la liberté, avec les groupes de swing "Radio Cadillac" et "Stomp Stomp" qui s'occuperont de la programmation musicale. Il y aura une restauration sur place, ou alors il faut penser à amener son pique-nique. Rendez-vous le 7 juin sur la place De Gaulle à partir de 19h.

5-Du cinéma en plein air à Courseulles-sur-Mer

Avec Pierce Brosnan en personnage principal, The Last Rifleman, réalisé par Terry Loane, retrace la vie d'Artie Crawford, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale vivant dans une maison de soins en Irlande du Nord. Il décide un jour de s'échapper afin de se rendre en France pour célébrer le 75e anniversaire du Débarquement sur les plages normandes. Le film sera diffusé en plein air au centre Juno Beach de Courseulles-sur-Mer le 8 juin, entre 22h et 23h15. La séance sera maintenue sous réserve des conditions météo.

Tous les événements et toutes les informations sont à retrouver sur le site du D-Day festival.