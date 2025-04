Saint-Laurent-de-Cuves. Papillons de Nuit : Tendance Ouest partenaire du plus grand festival de la Manche !

Un site unique et considérablement agrandi, trois jours de fête, plus de 30 concerts… Papillons de Nuit, le plus grand festival de la Manche, revient à Saint-Laurent-de-Cuves vendredi 6, samedi 7 et dimanche 8 juin. Après une édition 2024 annulée à cause de conditions météorologiques dantesques, les organisateurs - au premier rang desquels le nouveau directeur Robin Godet - reviennent en 2025 avec la volonté de mettre les bouchées doubles pour offrir aux festivaliers un week-end unique.

• A lire aussi. Papillons de nuit : Julien Doré, Pierre Garnier, Ben Mazué… Découvrez toute la programmation !

Des nouveautés au programme

Un site agrandi de sept hectares, un espace pour les familles avec un bar à bonbons pour les enfants… Le festival a préparé quelques nouveautés pour ce nouveau cru des Papillons de Nuit. Et parmi elles, une de taille : Tendance Ouest, première radio indépendante de Normandie, est partenaire du festival !

• A lire aussi. [Interview exclusive] Papillons de Nuit. Programmation, travaux, accueil du public… Le directeur du festival Robin Godet nous dit tout

Le plein de surprises

A cette occasion, nous avons souhaité nous aussi voir les choses en grand, avec quelques surprises au programme. Et on commence très prochainement avec la possibilité de gagner un pass trois jours dès vendredi 4 avril. Pour ce faire, rien de plus simple : il vous suffit d'écouter attentivement la radio !

Gagnez des places pour Papillons de Nuit avec Tendance Ouest !

Restez à l'écoute, car nous n'avons pas fini de vous faire vivre avec vous cette grande fête… et ses coulisses !