[Podcast] Papillons de Nuit : petit village, festival XXL. Découvrez les secrets de la programmation : accueil, ambiance familiale et haut niveau technique

Avoir un beau site pour organiser un festival est essentiel, mais l'objectif principal est d'attirer des artistes de renom aux Papillons de Nuit à Saint-Laurent-de-Cuves, dans le sud de la Manche. Voici le thème de ce deuxième épisode : les secrets de la programmation.

Robin Godet, directeur du festival, présente d'abord les stratégies mises en place pour sécuriser une programmation de qualité, mêlant têtes d'affiche et talents émergents. Bien accueillir les artistes et leur offrir des conditions optimales sont cruciaux pour garantir des concerts réussis. Cerise sur le gâteau, cela contribue également à renforcer l'image de marque du festival dans le monde culturel. Samuel Capus, directeur général de Bleu Citron, une entreprise spécialisée dans l'organisation de tournées (Big Flo et Oli, La Petite Culotte), partage ensuite son point de vue sur ces aspects.

Un artiste normand donne sa vision du festival

Fatbabs, de son vrai nom Benjamin Jeanne, DJ et producteur originaire de Cuves, révèle son attachement à la Normandie et au festival Papillons de Nuit. Il décrit comment les artistes sont accueillis et ce qui fait de cet événement un moment unique pour eux.

