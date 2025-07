Economie. 15% de taxes sur la marchandise exportée aux USA, la Normandie pénalisée ?

Donald Trump se donne jusqu'au 1er août pour fixer les barrières douanières sur les produits européens qui partent aux Etats-Unis. Dimanche 27 juillet, en Ecosse, le président américain a retrouvé Usrula von der Leyen, présidente de la commission européenne, pour des négociations. Les dirigeants ont convenu de 15% de taxes sur les produits exportés outre-Atlantique. Cet accord rend la Normandie particulièrement vulnérable.

La région a-t-elle vraiment un lien avec les Etats-Unis ?

Selon une étude de l'INSEE publiée le 10 juillet 2025, la Normandie était en 2022 la 8e région la plus exportatrice en France. On comptait cette année-là pas moins de 11 milliards d'euros de marchandise partis vers l'étranger, soit 10% du Produit intérieur brut (PIB) de la région. Pour les produits normands, la destination principale est les Etats-Unis qui reçoivent jusqu'à 10% de notre marchandise : plus de 1 milliard d'euros de produit est parti de l'autre côté de l'Atlantique en 2022. La Normandie est la 3e région métropolitaine la plus exposée aux exportations de biens vers les Etats-Unis, derrière le Grand Est et les Pays de la Loire. Les exportations en biens vers les Etats-Unis représentent plus de 2 000€ par salarié et par an.

Quels sont les milieux les plus à risque ?

Un secteur bien normand envoie beaucoup de marchandise aux Etats-Unis : celui des boissons alcoolisées, calvados, pommeau, cidre. Un autre secteur risque de trinquer : la chimie, la pétrochimie et la pharmacie. Les entreprises qui exportent chez nous ne sont pas des multinationales : 79% des produits exportés depuis la Normandie arrivent de nos entreprises de taille intermédiaires avec moins de 5 000 salariés. Et 17% des petites et moyennes entreprises de la région, qui se retrouvent indéniablement fragilisées par ce nouvel accord.