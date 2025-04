Normandie. Droits de douane américains : quel impact sur l'export de calvados ?

Chaque année, la Normandie commercialise environ cinq millions de bouteilles de calvados (4,6 millions en 2024), dont la moitié est écoulée à l'export. Comme tous les produits européens, depuis ce mercredi 9 avril, elles sont désormais taxées à hauteur de 20% à leur entrée sur le sol américain, en raison des nouveaux droits de douane imposés par Donald Trump.

3% du volume global du calva

"Pour le moment, l'observation est de mise", préconise Jean-Luc Pignol, président de l'Interprofession des appellations cidricoles (IDAC), qui représente 300 distilleries réparties sur l'aire des trois appellations d'origine contrôlée du calvados. "Les Etats-Unis représentent 3% des volumes globaux, soit 120 000 bouteilles par an. Cela peut paraître peu au global mais, à titre individuel, certaines entreprises réalisent 30% de leurs volumes" sur le sol américain.

Contrairement au cognac, plus populaire aux USA, le calvados s'adresse plutôt à "des connaisseurs, qui n'ont pas peur de mettre 50€ dans une bouteille", poursuit Jean-Luc Pignol, qui espère que ces consommateurs aisés seront prêts à investir un peu plus d'argent, s'il le faut. "En parallèle, depuis un an et demi nous accentuons la communication pour faire connaître le produit aux Etats-Unis et développer les ventes. On espère que cette progression des ventes va compenser la perte de volume."

Un marché en progression

D'autant que le marché américain du calva a pris de l'ampleur ces cinq dernières années, avec une hausse de 8% de ventes en 2024, selon les chiffres de l'IDAC. Certains bars de San Francisco, Los Angeles, Chicago ou New-York l'ont mis à la carte pour des cocktails. "Donald Trump est un business man, rappelle par ailleurs Jean-Luc Pignol, les taxes peuvent disparaître demain s'il trouve des compensations ou augmenter en cas de surenchère de l'Europe. Tout peut se passer."

