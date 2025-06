Normandie. Poubelle jaune ou poubelle grise ? Les nouvelles habitudes de tri passées au crible

Les Normands s'engagent de plus en plus dans le tri de leurs déchets, selon une étude de l'Institut national de la statistique (Insee) publiée mercredi 4 juin. Voici les principaux chiffres à retenir.

640kg par an et par habitant. C'est la part de déchets collectés en Normandie, en 2021. Si ce chiffre est de 17% supérieur à la moyenne nationale, la part d'ordures ménagères résiduelles, c'est-à-dire le contenu de nos poubelles grises, tombe à 242kg par an et par habitant après la prise en compte du tri. Un chiffre comparable à la moyenne nationale (245kg).

2 millions de tonnes. C'est la quantité de déchets ménagers collectés en Normandie. La moitié de ces déchets est recyclée, pour en faire par exemple d'autres emballages (c'est le cas pour 9 déchets sur 10 dans la poubelle jaune) ou valorisée via le compostage ou la méthanisation pour produire de l'énergie. Le reste est incinéré ou enfoui. La part des déchets verts et biodéchets collectés a augmenté de 20% en 10 ans.

+15%. La quantité de déchets recueillis en collectes séparées, soit le contenu des poubelles jaunes (papier, plastique, carton…) et des points d'apport volontaire (verre, journaux, etc.), a progressé de 15% en 10 ans, en Normandie. Dans le même temps, la quantité d'ordures dans les poubelles grises normandes a diminué de 15%.

101kg. C'est, par an et par habitant, la quantité d'encombrants collectés en 2021. Un chiffre qui a plus que doublé en 10 ans, en Normandie, "peut-être en lien avec une meilleure gestion de leur collecte et moins de dépôts sauvages", souligne l'Insee, qui note aussi l'aggravation des sanctions en la matière. Cependant, les encombrants sont moins bien valorisés dans la région (26% seulement contre 39% au niveau national).

66%. C'est la part des maisons individuelles dans les logements, en Normandie, contre 55% en France métropolitaine. Un chiffre qui explique en partie que la région figure parmi les plus productrices de déchets ménagers, puisque les déchets verts issus des jardins sont pris en compte. C'est aussi ce qui explique que la quantité de déchets collectés par an et par habitant est moins élevée dans les grandes agglomérations comme Caen la Mer (540kg/hab.), Le Havre Seine Métropole (570kg/hab), la Métropole Rouen Normandie (540kg/hab) ou encore dans la communauté urbaine d'Alençon (450kg/hab), où la part des appartements est plus importante.