Normandie. Votre guide de l'été : toutes les sorties d'août à retrouver sur notre carte interactive !

Loisir. Vous n'avez plus d'idée de sortie pour le mois d'août ? Ne savez plus comment occuper vos enfants ? Vous hésitez entre balade en kayak, escape game ou visite d'un château ? "Tendance Ouest" est là pour vous aider : notre carte interactive recense toutes les idées de sorties dans la région. Vous n'avez plus qu'à choisir !