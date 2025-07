Eure. Une femme retrouvée morte ligotée chez elle, son frère interpellé

Une femme de 42 ans a été retrouvée morte à son domicile par la gendarmerie dans l'Eure au Fidelaire, dimanche 20 juillet.

Les militaires ont retrouvé le corps de la victime, chevilles et poignets liés par des vêtements et des foulards. Un vêtement et un foulard se trouvaient aussi autour de son cou, précise le parquet d'Evreux dans un communiqué. Une enquête pour homicide involontaire a immédiatement été ouverte.

C'est le frère de la victime, un homme de 36 ans, qui a donné l'alerte en s'accusant du meurtre. Il a été immédiatement interpellé par les gendarmes. "Son état de santé ayant été déclaré incompatible avec une mesure de garde à vue, le mis en cause fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office prise par la préfecture de l'Eure", indique encore le parquet. L'expertise psychiatrique, réalisée dimanche 20 juillet, indique que le suspect souffre de troubles psychotiques.

Des thématiques mystico-religieuses

"Le passage à l'acte apparaît être en lien avec un contenu délirant s'articulant autour de thématiques mystico-religieuses de préjudice familial", détaille le parquet. Le suspect consommait depuis plusieurs années du cannabis en grande quantité mais avait récemment arrêté. Il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations pour des délits routiers, des faits de rébellion, des faits de violence et des infractions liés aux stupéfiants.

L'autopsie pratiquée sur le corps de la victime, mère de deux enfants, a confirmé une mort par strangulation. Le parquet indique aussi qu'au-delà du frère de la victime, "l'intervention d'un tiers est fortement évoquée".