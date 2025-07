Saint-Lô. La boîte de nuit Le Milton organise une soirée 100% féminine "Maman sort danser"

À Saint-Lô, Le Milton multiplie les événements, week-end après week-end. En mai dernier, la boîte de nuit avait invité Fatal Bazooka, le groupe décalé de Michaël Youn. Pour son prochain rendez-vous, le vendredi 19 septembre, on change totalement d'ambiance. La piste de danse est entièrement réservée aux femmes.

Dans cette soirée baptisée "Maman sort danser", toutes les femmes sont les bienvenues, pour "danser comme avant (d'être maman), se sentir bien, heureuses, fortes et libres, ne serait-ce que le temps d'une soirée", expliquent, sur leur site, Anna et André, les deux créatrices de ces soirées qui font un carton dans toute la France et au-delà.

Un concept né en Allemagne

Dans une vie de famille chargée, il est parfois difficile de profiter d'une bonne soirée pour décompresser dès lors qu'elle commence au minimum à 23h. C'est pour pallier à ce problème qu'Anna et Andréa, originaires de Wuppertal en Allemagne, décident en 2022 de créer des soirées plus tôt, pour les rendre accessibles aux mères de famille. Ces soirées commencent donc dès 20h et se poursuivent jusqu'à 23h. En plus de la soirée à Saint-Lô, une autre est organisée à Caen le jeudi 11 septembre.

D'autres soirées 100% féminines sont régulièrement organisées dans la région, comme "Maman va danser", un concept calqué sur ce qui a été créé par Anna et Andréa, mais cette fois-ci sous le modèle associatif, et qui a récemment cartonné à Rouen.

Pratique. De 20h à 23h au Milton Club à Saint-Lô. Tarif unique de 12€/personne.