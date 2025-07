Orne. 160 coureurs vont disputer la 36e édition du Signal d'Ecouves

Pierre Roland, Valentin Paret-Peintre... Organisée par l'Union-Cycliste Alençon-Damigny (UCAD) depuis 1989, la course du Signal d'Ecouves a révélé "de grands coureurs, que l'on retrouve aujourd'hui sur le Tour de France, explique Benoit Le Royer, coprésident de l'UCAD. C'est une course difficile. Ce ne sont pas forcément des grosses difficultés mais il y en a beaucoup, ce qui rend le parcours fatigant", poursuit-il.

• A lire aussi. Tour de France femmes. La Normande Marion Bunel sélectionnée avec Pauline Ferrand-Prévot

160 coureurs, 125 kilomètres

Dimanche 27 juillet, le Signal d'Ecouves revient pour une 36e édition. "C'est une fierté pour les dirigeants de l'association. C'est une épreuve qui marque les jeunes coureurs", confie Benoît Le Royer.

Cette année, les coureurs seront 160 à prendre le départ de la course. Ils vont parcourir 125 kilomètres au départ d'Alençon, en passant notamment par la forêt d'Ecouves et la côte du château de Carrouges. "Il y a du relief. Les cyclistes vont passer par le chêne Bossu et la Croix Madame. La course est organisée juste avant les championnats de France donc c'est une bonne dernière phase de préparation", détaille le coprésident de l'Union-Cycliste Alençon-Damigny.

• A lire aussi. Tour de France. Kévin Vauquelin sera au Critérium de Lisieux dans une semaine

Contre-la-montre dès 8h45

Le départ de la course est fixé à 13h55, après la présentation des coureurs. Dès 8h45, les cyclistes disputeront l'épreuve du contre-la-montre sur un parcours d'environ trois kilomètres.