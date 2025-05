Orne. Baromètre des villes cyclables : il mobilise les habitants de sa commune pour de meilleurs aménagements

Depuis fin avril, Baptiste Fotia parcourt les rues d'Héloup près d'Alençon pour aller à la rencontre des habitants. Automobiliste et cycliste, cet Hélouin de 33 ans souhaite "informer mais pas convaincre" ses concitoyens de répondre au baromètre des villes cyclables, une enquête mondiale sur les conditions de circulation à vélo par commune.

Pas d'aménagements cyclables

"Même à Héloup, un autre mode de transport est possible, assure Baptiste Fotia. Il s'agit aussi de donner aux Hélouins une solution de mobilité plus économique. Le baromètre est une occasion unique de faire entendre notre voix", souligne-t-il. Actuellement, aucun aménagement cyclable n'existe dans la commune. Pourtant, de nombreuses personnes, jeunes et adultes, empruntent la route départementale vers Alençon à trottinette et à vélo, selon lui. "Il y a de la place pour une piste cyclable séparée" à cet endroit, juge-t-il. "Quand il pleut, je n'ose pas prendre cette route à vélo. C'est dangereux pour moi et pour les voitures qui sont obligées de se déporter sur l'autre voie", explique le trentenaire.

Réalisable dans chaque commune

Pour que les résultats soient publiés, au moins 30 habitants doivent y répondre et ils ne sont que 20 à l'écriture de ces lignes. "A un an des élections municipales, les réponses au Baromètre permettront de dresser un état des lieux précis des conditions de circulation à vélo et peuvent pousser les futurs élus à s'engager", appuie Baptiste Fotia.

Chaque personne peut participer, résident de Héloup ou non, dès lors qu'elle connaît le village à vélo. Le baromètre est disponible dans toutes les communes du département.

Pratique. Participation sur barometre.parlons-velo.fr jusqu'au 2 juin.