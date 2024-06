Alençon. Après l'accident d'une cycliste renversée par une voiture, une association demande des "mesures urgentes"

Un accident entre une voiture et un vélo a eu lieu lundi 10 juin vers 15h, à Alençon. La cycliste, renversée et légèrement blessée selon le bilan des pompiers, a été transportée à l'hôpital.

L'association A Bicyclette, installée à Alençon depuis 2005, est montée au créneau après ce nouvel incident, intervenu une semaine après la mort d'une enfant de 10 ans à vélo à La Rochelle (Charente-Maritime).

"Stupéfait et désabusé"

Elle souligne l'inaction de la Communauté urbaine d'Alençon alors qu'un schéma directeur cyclable pour améliorer la sécurité des usagers a été voté en décembre 2022. "18 mois plus tard, il semble que la CUA rencontre des difficultés à mettre en place ces aménagements nécessaires à la sécurité des usagers les plus vulnérables", écrit l'association dans un communiqué.

"Je suis un peu stupéfait et désabusé qu'il y ait encore un accident à Alençon et que ça ne bouge pas", témoigne Piers Barrios, le président de A Bicyclette. "Aujourd'hui, il y a des engagements forts qui sont pris par les politiques locales, qu'on salue, mais ce qu'on regrette, c'est qu'il n'y a aucune mise en œuvre", insiste celui qui ne se sent pas à l'aise en utilisant son vélo dans la CUA.

Ecoutez Piers Barrios, le président de l'association A Bicyclette Impossible de lire le son.

Contactée sur les projets d'aménagement en cours et à venir, la Communauté urbaine n'a pas encore fait suite à notre demande.