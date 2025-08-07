Alençon. Percutés par une voiture, deux piétons ont été grièvement blessés

Les pompiers ont été appelés à 9h26 ce jeudi 7 août pour un accident survenu en périphérie du centre-ville d'Alençon. Deux piétons ont été percutés par une voiture sur le boulevard de la République. Les deux hommes "traversaient le passage piéton", selon la police nationale. "Il semblerait que la voiture ne les a pas vus", complètent les forces de l'ordre.

Les deux piétons ont été grièvement blessés par le choc. Ils ont été transportés au centre hospitalier d'Alençon, tout comme l'automobiliste, choqué par l'accident.