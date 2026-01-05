Epiphanie. Il fait la meilleure galette des rois à la frangipane de la Mayenne

Les fourneaux tournent à plein régime à la boulangerie Authentic, à Louverné. La veille de l'Epiphanie, qui aura lieu mardi 6 janvier, Christopher Da Silva enchaînera la fabrication de galettes des rois. Installé depuis un an et demi, le cogérant avec sa compagne Allison réalise sa deuxième saison de galettes. "La première avait déjà bien marché et là on démarre fort", lance-t-il.

Une recette couronnée

Ici, "on va à l'essentiel". Comprendre que la boulangerie ne propose que des galettes à la pomme et à la frangipane. "On a une galette aux pommes avec une compote maison que nous faisons", détaille Christopher Da Silva. "Pour la frangipane, on a testé plusieurs recettes et on en a mis une au point qui est vraiment pas mal", en témoigne la récompense de meilleure galette des rois à la frangipane du département, décernée fin novembre par la fédération des boulangers de la Mayenne.

"Le niveau est assez relevé"

"On ne peut pas sortir de la galette concours tous les jours", concède-t-il. Les quantités sont différentes et le boulanger dispose d'un temps de création plus long dans le cadre du concours, "mais c'est la même recette", assure Christophe Da Silva. Vendredi 9 janvier, son pâtissier et lui apporteront deux galettes à la frangipane à Nantes pour le concours régional de la meilleure galette. "Le niveau est assez relevé, donc si on fait un podium ce sera déjà bien", glisse-t-il.