Météo. Transports scolaires suspendus pour la 3ᵉ journée en Normandie : ce qui circule (ou pas) ce mercredi

Société. La Région Normandie maintient la suspension des transports scolaires ce mercredi 7 janvier 2026 dans les cinq départements normands. Une reprise partielle des lignes commerciales est toutefois annoncée dans le Calvados et la Manche, avant un retour à la normale espéré jeudi 8 janvier 2026.

Publié le 06/01/2026 à 17h19 - Par Mathilde Rabaud
Transports scolaires suspendus dans toute la Normandie ce mercredi. - Yohann Lerendu

La situation météo reste instable et polarisée en Normandie. En raison des risques persistants de neige et de verglas, la Région a décidé de maintenir la suspension de l'ensemble des transports scolaires pour la troisième journée consécutive, ce mercredi 7 janvier 2026.

Sont concernés les cinq départements normands. Objectif affiché : garantir la sécurité des élèves et des conducteurs, alors que certaines routes restent glissantes, notamment en début de matinée.

Vigilance météo : une situation contrastée selon les départements

Dans la nuit de mardi à mercredi, Météo France a fait évoluer les niveaux de vigilance.

L'Orne, l'Eure et la Seine-Maritime repassent en vigilance orange neige-verglas.

Le Calvados et la Manche sont toujours en vigilance jaune.

Cette amélioration partielle permet à la Région Normandie d'autoriser une reprise limitée de certaines lignes commerciales, sans pour autant relancer les transports scolaires.

Reprise partielle des lignes commerciales dans le Calvados et la Manche

Malgré l'arrêt des transports scolaires, certaines lignes de bus commerciales Nomad recommencent à circuler.

➜ Dans le Calvados (dès le premier service du matin)

Lignes concernées :
101, 102, 103, 104, 107, 109, 111 (Caen – Deauville via Bavent), 112, 113, 114, 120, 121 et 122 (via autoroute).

➜ Dans la Manche (à partir de 12h)

Lignes concernées :
301, 303, 305, 306, 307, 308 et 309, sans les navettes habituellement liées aux établissements scolaires.

La Région invite les usagers à vérifier les horaires et itinéraires avant tout déplacement.

Vers un retour à la normale des transports jeudi 8 janvier

Bonne nouvelle en perspective : selon les prévisions météo actuelles, la Région Normandie indique que l'ensemble des transports scolaires et commerciaux devrait reprendre normalement jeudi 8 janvier 2026.

Un nouveau point de situation sera effectué ce mercredi afin de confirmer cette tendance. Les familles, établissements scolaires et autorités locales seront informés directement en cas d'évolution.

