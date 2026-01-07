Tendance Live Anova à Alençon. "Je suis trop content" : sous la neige, les fans décrochent leurs places pour le concert gratuit

Il fallait être déterminé. Mercredi 7 janvier, la neige encerclait déjà les restaurants McDonald's d'Arçonnay et de Condé-sur-Sarthe quand les premières personnes ont pointé le bout de leur nez, à 10h du matin. Un objectif en tête : repartir avec le précieux sésame pour le Tendance Live, organisé vendredi 23 janvier à Alençon.

1 000 places distribuées

Al'affiche cette année : Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, Vernis Rouge, Oria ou encore Philippine Lavrey. Alors, malgré les conditions météorologiques, petits et grands ont répondu présent. "Je suis trop content d'avoir mes places", témoigne le jeune Mathéo, 8 ans. "On y était l'année dernière et l'année d'avant aussi", se souvient de son côté Manuella Mabille, qui n'a pas hésité à braver la neige pour obtenir ses places.

Notre reportage sur le sujet Impossible de lire le son.

La météo et les routes glissantes ont tout de même freiné certaines personnes. Moins d'affluence mais donc plus de places pour ceux qui ont fait le déplacement. "J'en ai quatre pour nous et deux que je suis allée quémander pour des copines, comme il n'y avait pas beaucoup de monde", sourit Delphine Maestripieri, venue au départ pour ses deux enfants.

Bonne nouvelle pour les retardataires : 1 000 places seront également distribuées samedi 10 janvier, à 15h au centre Leclerc d'Alençon. De nombreuses places sont aussi à gagner en envoyant "concert" au 7 14 15.