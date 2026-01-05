En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Alençon. "La Boîte à Gants" : Gagnez vos 4 places pour le Tendance Live Anova

Loisir. Zaho, Slimane, Joyce Jonathan et bien d'autres, c'est le Tendance Live qui revient à Alençon pour une soirée exceptionnelle. Gagnez vos 4 places en jouant à "La Boîte à Gants" chaque matin.

Publié le 05/01/2026 à 18h06 - Par Kevin
Alençon. "La Boîte à Gants" : Gagnez vos 4 places pour le Tendance Live Anova
Jouez à la "Boîte à Gants" chaque matin et gagnez vos 4 places pour le Tendance Live Anova 2026.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Chaque matin à 7h55 sur Tendance Ouest, tendez l'oreille… Dans "La Boîte à Gants", un objet mystère se cache. A vous de le reconnaître le plus rapidement possible.

Le plus vif repartira avec 4 places assises pour le Tendance Live, vendredi 23 janvier 2026 à Alençon, sur la scène de l'Anova. Une soirée événement avec Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, Vernis Rouge, Oria et Philippine Lavrey.

Rendez-vous à 7h55, écoutez "La Boîte à Gants", trouvez l'objet caché et vivez le Tendance Live en famille ou entre amis, avec Tendance Ouest.

Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant en envoyant BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison village
Maison village Calmont (31560) 105 000€ Découvrir
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue
Local médical / paramédical à louer au pôle santé de Hésingue Hésingue (68220) 500€ Découvrir
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Automobile
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack
Peugeot 306 break 1.9 d xr pack Lannion (22300) 1 336€ Découvrir
Peugeot 108 ENVY TOP
Peugeot 108 ENVY TOP Saint-Mammès (77670) 5 190€ Découvrir
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois
Renault Captur full hybrid E-Tech 145 6 mois Voisins-le-Bretonneux (78960) 28 200€ Découvrir
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7
Golf R-Line 1ST, modèle VIII SW 2.0 TDI SCR 150 R-LINE DSG7 Lille (59000) 19 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Tensiomètre poignet
Tensiomètre poignet Talence (33400) 18€ Découvrir
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler
Sony PXW-FX9 / Pack cinéma Sachtler Urrugne (64122) 8 000€ Découvrir
Chaise fauteuil toilette
Chaise fauteuil toilette Creil (60100) 60€ Découvrir
Poêle aluminium Ingenio 22cm
Poêle aluminium Ingenio 22cm Talence (33400) 15€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Alençon. "La Boîte à Gants" : Gagnez vos 4 places pour le Tendance Live Anova
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple