Alençon. "La Boîte à Gants" : Gagnez vos 4 places pour le Tendance Live Anova

Chaque matin à 7h55 sur Tendance Ouest, tendez l'oreille… Dans "La Boîte à Gants", un objet mystère se cache. A vous de le reconnaître le plus rapidement possible.

Le plus vif repartira avec 4 places assises pour le Tendance Live, vendredi 23 janvier 2026 à Alençon, sur la scène de l'Anova. Une soirée événement avec Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, Vernis Rouge, Oria et Philippine Lavrey.

Rendez-vous à 7h55, écoutez "La Boîte à Gants", trouvez l'objet caché et vivez le Tendance Live en famille ou entre amis, avec Tendance Ouest.

Pour jouer, inscrivez-vous dès maintenant en envoyant BOITE au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).