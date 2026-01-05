Alençon. "Le Lunch Quiz" : remportez vos quatre places pour le Tendance Live Anova

Envie de pimenter votre pause-déjeuner ? Sur "Tendance Ouest", jouez, entre midi et 13h, avec le Lunch Quiz.

Le principe est simple : 30 secondes, une série de questions faciles, vous faites le meilleur score de la pause-déjeuner.

A la clé ? Quatre places assises pour le Tendance Live, vendredi 23 janvier 2026 à Alençon, sur la scène de l'Anova.

Un concert exceptionnel

Un concert exceptionnel avec Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, mais aussi Vernis Rouge, Oria et Philippine Lavrey.

Alors pendant votre pause, au bureau, en voiture ou à la maison, jouez au Lunch Quiz, entre midi et 13h, uniquement sur Tendance Ouest.

Envoyez maintenant QUIZ au 7 14 15 (2 x 0.75€ + coût du SMS).