Rouen. Elections municipales, Fête du ventre... Découvrez les grands rendez-vous qui vous attendent en 2026

A vos agendas ! En 2026, plusieurs événements marqueront l'année comme les élections municipales. Le premier tour se déroule dimanche 15 mars et le second, dimanche 22 mars. A Rouen, plusieurs candidats sont en lice : Marine Caron (Horizons), Maxime Da Silva (France insoumise), Grégoire Houdan (Rassemblement national). Le maire actuel, Nicolas Mayer-Rossignol, n'a pas encore annoncé sa candidature.

La Fête du ventre

C'est la 27e édition de la Fête du ventre le week-end du 10 et 11 octobre. Elle se tient dans le quartier du Vieux-Marché. A chaque édition, ce rendez-vous gourmand attire plus de 150 000 visiteurs. En parallèle, Rouen à Table ! est de retour du 7 au 11 octobre. Dîners, ateliers et démonstrations culinaires sont prévus.

La foire Saint-Romain

Les vacances de la Toussaint sont associées à la foire Saint-Romain à Rouen, sur l'esplanade Saint-Gervais. Chaque année en octobre, l'événement réunit près de 1,5 million de visiteurs. Elle compte 200 attractions chaque année et de nouvelles attractions sont à découvrir comme le train fantôme Scare Factory en 2025. L'occasion aussi pour les gourmands de retrouver les cochons de lait de l'Ours Noir ou d'Au feu de bois, les chichis, les croustillons et autres spécialités propres aux fêtes foraines.

Le Perche Elite Tour

Le Perche Elite Tour, deuxième meeting mondial du saut à la perche, revient au Kindarena de Rouen samedi 7 mars à 19h. Les portes ouvrent dès 17h15. L'entrée est à 22€, vous pouvez prendre votre billet en ligne sur le site officiel de l'événement. Marie-Julie Bonnin, détentrice du record de France avec 4m75, sera présente aux côtés de Renaud Lavillenie et son record de France (ex-monde) à 6m16 et de Thibaut Collet, 5e des championnats du monde 2025 de Tokyo. Son record s'élève à 5m95. Le dimanche 8 mars, trois concours ouverts à tous sont prévus : départemental, régional et national. L'entrée est gratuite.

Le festival Courtivore

Le Festival du Court Métrage de Rouen, organisé par l'association Courtivore est ouvert aux amateurs et professionnels. L'édition n°25 se déroule du mercredi 13 mai au samedi 13 juin. Tous les genres du cinéma sont acceptés, ils ne doivent pas dépasser 30 minutes. La compétition se déroule en trois actes et une finale. Le public sélectionne les courts-métrages qu'il a préférés.