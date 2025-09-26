Municipales. Marine Caron officialise sa candidature à Rouen et met l'accent sur la sécurité

Sa candidature ne faisait plus de doute depuis qu'elle avait acté un large rassemblement de la droite et du centre derrière elle, avec le soutien d'Edouard Philippe au mois de juin 2025.

Marine Caron, 35 ans, déjà élue municipale d'opposition, le dit cette fois sans détour : "Oui, je suis candidate pour être la prochaine maire de Rouen", lance-t-elle pour l'inauguration de son local de campagne au 94 rue Beauvoisine, jeudi 25 septembre. Et de mettre à nouveau en avant ce rassemblement "que l'on n'a pas vu depuis 25 ans" et qui réunit les forces du centre et d'une large partie de la droite rouennaise.

Au-delà des constats, déjà établis lors de son appel au soutien des Rouennais, elle commence à dévoiler les contours d'une campagne axée sur la sécurité. "Rouen est la 4e ville la plus dangereuse de France", indique-t-elle, souhaitant "une Ville qui protège".

Armer la police municipale

En la matière, elle fait des premières propositions : porter l'effectif des policiers municipaux à 100 [il doit être de 71 agents à la fin du mandat actuel, N.D.L.R.], armer ces policiers municipaux d'armes létales ou encore quadrupler le nombre de caméras de vidéoprotection [il y en a 122 aujourd'hui contre 41 en 2020, N.D.L.R.] et les généraliser à "tous les quartiers et pas simplement le centre-ville". Des mesures qu'elle estime à 2,5 millions d'euros sur le budget de fonctionnement de la municipalité, sans compter l'investissement initial pour les caméras, les armes ou la formation des policiers.

Elle entend aussi rétablir l'éclairage public dans les quartiers où il est éteint une partie de la nuit.

Parmi les autres mesures évoquées, l'élue a parlé de la rénovation des crèches, écoles et équipements sportifs ou encore d'une "écologie du concret" avec plus d'espaces verts de proximité ou la rénovation thermique des bâtiments.