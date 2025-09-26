En ce moment Lola (feat Hoshi et Nicola Sirkis) SUPERBUS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Municipales. Marine Caron officialise sa candidature à Rouen et met l'accent sur la sécurité

Politique. Marine Caron a officialisé, jeudi 25 septembre 2025, sa candidature comme tête de liste pour les élections municipales à Rouen en 2026. Une campagne à la tête d'un rassemblement de la droite et du centre, qu'elle entend axer sur la sécurité.

Publié le 26/09/2025 à 08h37 - Par Pierre Durand-Gratian
Municipales. Marine Caron officialise sa candidature à Rouen et met l'accent sur la sécurité
Marine Caron a inauguré son local de campagne pour la campagne municipale à Rouen, au 94 rue Beauvoisine. - Pierre Durand-Gratian

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sa candidature ne faisait plus de doute depuis qu'elle avait acté un large rassemblement de la droite et du centre derrière elle, avec le soutien d'Edouard Philippe au mois de juin 2025.

Marine Caron, 35 ans, déjà élue municipale d'opposition, le dit cette fois sans détour : "Oui, je suis candidate pour être la prochaine maire de Rouen", lance-t-elle pour l'inauguration de son local de campagne au 94 rue Beauvoisine, jeudi 25 septembre. Et de mettre à nouveau en avant ce rassemblement "que l'on n'a pas vu depuis 25 ans" et qui réunit les forces du centre et d'une large partie de la droite rouennaise.

Au-delà des constats, déjà établis lors de son appel au soutien des Rouennais, elle commence à dévoiler les contours d'une campagne axée sur la sécurité. "Rouen est la 4e ville la plus dangereuse de France", indique-t-elle, souhaitant "une Ville qui protège".

Armer la police municipale

En la matière, elle fait des premières propositions : porter l'effectif des policiers municipaux à 100 [il doit être de 71 agents à la fin du mandat actuel, N.D.L.R.], armer ces policiers municipaux d'armes létales ou encore quadrupler le nombre de caméras de vidéoprotection [il y en a 122 aujourd'hui contre 41 en 2020, N.D.L.R.] et les généraliser à "tous les quartiers et pas simplement le centre-ville". Des mesures qu'elle estime à 2,5 millions d'euros sur le budget de fonctionnement de la municipalité, sans compter l'investissement initial pour les caméras, les armes ou la formation des policiers.

Elle entend aussi rétablir l'éclairage public dans les quartiers où il est éteint une partie de la nuit.

Parmi les autres mesures évoquées, l'élue a parlé de la rénovation des crèches, écoles et équipements sportifs ou encore d'une "écologie du concret" avec plus d'espaces verts de proximité ou la rénovation thermique des bâtiments.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Location garage
Location garage Nieul-le-Dolent (85430) 105€ Découvrir
Location BOX/CONTENEUR
Location BOX/CONTENEUR Nieul-le-Dolent (85430) 99€ Découvrir
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m²
Logement en colocation pour 3 personnes de 72m² Strasbourg (67000) 450€ Découvrir
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier
Superbe Appartement T2 Meublé à Montpellier Montpellier (34000) 615€ Découvrir
Automobile
Kadjar
Kadjar Saint-Vincent-Bragny (71430) 9 900€ Découvrir
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Bonnes affaires
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT
Don de ma poussette trio BEBE CONFORT Strasbourg (67000) 10€ Découvrir
scie circulaire
scie circulaire Parentis-en-Born (40160) 250€ Découvrir
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo)
Ensemble complet Tilta pour DJI RS 2/3/4 pro (combo) Lyon (69001) 950€ Découvrir
Friteuse à air sans huile
Friteuse à air sans huile Villeneuve-d'Ascq (59491) 50€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Municipales. Marine Caron officialise sa candidature à Rouen et met l'accent sur la sécurité
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple