Eure. Huit personnes évacuées après un feu d'habitation

Sécurité. A Amfreville-sous-les-Monts, dans l'Eure, un incendie a ravagé la toiture d'une maison, dans la nuit du 24 au 25 décembre. Les flammes et la fumée n'ont fait aucune victime mais huit personnes ont dû être relogées.

Publié le 25/12/2025 à 09h05 - Par Martin Patry
L'intervention a mobilisé jusqu'à 24 sapeurs-pompiers. - Célia Caradec - illustration

A Amfreville-sous-les-Monts, un incendie s'est déclaré dans une maison occupée par huit personnes, dans la nuit du 24 au 25 décembre. L'origine du feu est liée au compteur électrique de l'habitation, selon les pompiers.

La toiture détruite

Les flammes se sont rapidement propagées à la toiture de la maison. Au total, 100 mètres carrés ont été détruits.

L'intervention a mobilisé 24 sapeurs-pompiers, qui étaient toujours en train d'éteindre le feu en début de matinée. L'incendie n'a fait aucune victime mais les occupants de l'habitation ont dû être relogés.

