Eure. Huit personnes évacuées après un feu d'habitation

A Amfreville-sous-les-Monts, un incendie s'est déclaré dans une maison occupée par huit personnes, dans la nuit du 24 au 25 décembre. L'origine du feu est liée au compteur électrique de l'habitation, selon les pompiers.

La toiture détruite

Les flammes se sont rapidement propagées à la toiture de la maison. Au total, 100 mètres carrés ont été détruits.

L'intervention a mobilisé 24 sapeurs-pompiers, qui étaient toujours en train d'éteindre le feu en début de matinée. L'incendie n'a fait aucune victime mais les occupants de l'habitation ont dû être relogés.