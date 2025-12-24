Près de Mayenne. Un important incendie s'est déclaré sur une exploitation agricole

Les sapeurs-pompiers de la Mayenne ont été déployés sur une exploitation agricole située dans la commune de Châtillon-sur-Colmont, au lieu-dit La Gibaudière, mercredi 24 décembre. Un engin agricole a pris feu dans un hangar de 800m2.

D'importants dégâts

Vers 13h30, de nombreux moyens ont été mobilisés sur place, dont trente pompiers. Le feu a été circonscrit à l'aide de trois lances peu après 16h. "15 tonnes de paille, 12 tonnes d'engrais, 200m2 de panneaux photovoltaïques et un engin agricole" auraient brûlé dans l'incendie, selon le Sdis de la Mayenne. Les circonstances du feu ne sont pas connues, pas plus que la présence éventuelle de blessés.