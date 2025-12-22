People. "Dans un petit paradis" : en Normandie, Damien Thévenot, l'animateur de Télématin, vit à l'opposé de ce que l'on imagine

Dès que son emploi du temps le lui permet, Damien Thévenot met le cap sur la Normandie. Une région qu'il affectionne tout particulièrement et où il possède, depuis plusieurs années, une grande maison de campagne. Ici, pas de faste ni d'adresse divulguée : l'animateur cultive la discrétion et protège sa vie privée.

Ce refuge, situé à quelques heures de Paris, lui permet de ralentir, de se recentrer et de renouer avec l'essentiel. Un luxe rare pour celui qui incarne chaque matin la bonne humeur du service public.

Une maison pensée comme un cocon chaleureux et apaisant

À l'intérieur, tout est conçu pour inviter au calme, comme il le livre au Journal de la Maison. Le salon est le cœur de la maison : une cheminée généreuse, des murs clairs, un canapé aux tons taupe… L'ensemble crée une atmosphère douce et enveloppante, idéale pour la lecture, les moments entre amis ou simplement le repos.

Damien Thévenot assume une décoration épurée, loin de l'ultra-design. Ici, le mot d'ordre est l'équilibre : peu d'objets, mais bien choisis, pour préserver une sensation d'espace et de sérénité.

Mobilier contemporain et objets chinés : un mélange maîtrisé

La signature déco du lieu repose sur un subtil mélange des genres. Le mobilier contemporain domine, avec des lignes sobres et élégantes, comme une grande table en verre aux pieds chromés qui structure le séjour sans l'alourdir visuellement.

À cela s'ajoutent des pièces chinées au fil du temps : meubles anciens, objets rapportés de voyages, trouvailles de brocantes. Chaque élément raconte une histoire et apporte une touche d'évasion. Un intérieur vivant, où les coussins, rideaux et petits détails évoluent au fil des saisons.

Un vaste jardin normand, véritable écrin de nature

À l'extérieur, la magie opère tout autant. La maison s'ouvre sur un grand jardin verdoyant, riche en arbres, fleurs et végétation, ancré dans la campagne normande. Un espace paisible, presque hors du temps, où la nature s'exprime librement.

C'est aussi le terrain de jeu favori de Jazz, son chien, régulièrement mis à l'honneur sur les réseaux sociaux. Faons, silence, verdure à perte de vue : Damien Thévenot partage parfois des images de cet environnement privilégié, qu'il résume en une phrase devenue signature : "quelque part en Normandie… dans un petit paradis".