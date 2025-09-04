HPI saison 5. Pas de "happy end" ? Audrey Fleurot, néo-Normande, fait ses adieux à Morgane : ce que réserve la dernière saison

C'est un moment que les fans redoutaient : la fiction "HPI", suivie par plus de 11 millions de téléspectateurs lors de ses meilleures audiences, vit ses dernières heures. Selon Le Parisien, la chaîne diffuse dès le 4 septembre 2025 les quatre derniers épisodes, à raison d'un inédit chaque jeudi soir.

Dans ce final, Morgane Alvaro, la consultante surdouée au look excentrique campée par Audrey Fleurot, s'apprête à tirer sa révérence. Mais pas question de dire adieu sans panache : les scénaristes promettent une sortie "rock", fidèle à l'esprit de la série.

Une fin pensée depuis deux ans

Mettre un terme à une série phénomène n'a rien d'anodin. "Ce n'est jamais facile d'achever une série. Là, on se prépare depuis deux ans", explique Alice Chegaray-Breugnot, directrice de collection, citée par Le Parisien. Avec son équipe, elle a travaillé main dans la main avec le producteur Pierre Laugier, qui confie : "On ne voulait pas d'un happy end mais une fin cohérente avec Morgane."

Pour les créateurs, l'objectif était clair : répondre à toutes les questions restées en suspens, notamment la relation de Morgane avec Karadec (Mehdi Nebbou), ou encore sa capacité à trouver une forme d'équilibre dans sa vie de famille et dans la police.

Un dernier épisode hors norme

Le 40e épisode, qui sera diffusé le 25 septembre 2025, ne ressemblera à aucun autre. Plus long que d'habitude, il proposera une narration inédite. "Cette saison est un feu d'artifice et le dernier épisode le bouquet final", se réjouit le producteur.

Les spectateurs seront littéralement plongés "dans la tête de Morgane". Une manière originale de briser le quatrième mur et d'impliquer le public dans l'univers de l'héroïne. Même les acteurs ont été surpris par l'originalité de ce choix.

Un adieu définitif ?

Malgré l'immense succès, le retour de "HPI" n'est pas prévu dans l'immédiat. "Pour le moment, on a mis un stop. On a tous besoin de faire une pause", indique le producteur Pierre Laugier. Les scénaristes n'excluent toutefois pas qu'un jour, sous une autre forme, la série puisse renaître.

Audrey Fleurot, HPI… et néo-Normande !

Si Morgane Alvaro vit à Lille, Audrey Fleurot, elle, a posé ses valises en Normandie ! Depuis 2020, elle s'est installée aux Andelys, dans l'Eure, où elle a acheté une magnifique maison en bord de Seine. Un cadre bucolique qui lui permet de souffler entre les tournages. "J'ai un grand jardin qui donne sur la Seine. L'hiver, elle remonte jusqu'à la moitié du terrain et des cygnes viennent y flotter. C'est magique", a-t-elle confié au magazine Nice Matin.

Ce déménagement n'est pas un hasard. L'actrice fait partie de ces Parisiens qui, après le premier confinement, ont ressenti l'envie de nature et de grands espaces. Depuis, elle profite de ce havre de paix avec son compagnon Djibril Glissant.