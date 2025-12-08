En ce moment Tandem Vanessa PARADIS
Domfront en Poiraie. A 60 ans, Bruno Miot s'apprête à courir son troisième Rallye Dakar

Sport. Originaire de Domfront-en-Poiraie, Bruno Miot s'apprête à courir son troisième Rallye Dakar dans la catégorie ultimate. Le pilote de 60 ans, qui habite désormais à Saint-Barthélemy, va prendre le volant d'un buggy de l'écurie MD Rallye Sport.

Publié le 08/12/2025 à 12h23 - Par Martin Patry
Bruno Miot pilotera un buggy pour l'écurie normande MD Rallye Sport - courtoisie

Jamais deux sans trois pour Bruno Miot ! Après deux participations aux Rallyes Dakar de 2012 et 2013, le pilote originaire de l'Orne s'apprête à reprendre le volant. "Quand je serai là-bas, je vais sûrement me demander ce que je fais là", plaisante le pilote de 60 ans, qui habite désormais à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes.

"Sans ça, on s'ennuierait"

Inscrit dans la catégorie Ultimate et dans la sous-catégorie des deux roues motrices, Bruno Miot pilotera un buggy pour l'écurie normande MD Rallye Sport. "C'est une équipe de passionnés, affirme le pilote ornais. J'étais parti avec eux les deux premières fois et j'avais terminé les deux courses. Je suis très heureux de remettre ça", poursuit-il. Le départ de la prochaine édition est fixé au 3 janvier 2026.

Bruno Miot (au centre, en rouge) avait participé au Dakar en 2012 et 2013Bruno Miot (au centre, en rouge) avait participé au Dakar en 2012 et 2013 - courtoisie

Pendant deux semaines, Bruno Miot et son copilote traverseront les déserts d'Arabie saoudite. "On m'a dit que les paysages étaient magnifiques", raconte le sportif ornais. Chaque jour, il devra rester concentré pendant plus de 500 kilomètres. C'est l'une des courses les plus dures au monde. C'est un vrai défi mais sans ces choses-là, on s'ennuierait", sourit le pilote.

Terminer la course

Malgré la difficulté de l'exercice, Bruno Miot ne se met pas la pression. "Je suis un peu stressé mais je n'ai aucune pression vis-à-vis du résultat. Je veux simplement terminer la course", confie-t-il avant d'ajouter qu'une place dans le top 5 serait tout de même "extraordinaire". Pour atteindre son objectif, le pilote pourra compter sur sa solide expérience puisqu'il a notamment participé aux 24 heures du Mans, il y a plusieurs années.

Désormais spécialisé dans la location de voitures, Bruno Miot est un passionné de sport automobile. "J'ai commencé par le kart quand j'avais huit ans. Mon père faisait du kart et mon grand-père aussi. J'ai décroché le titre de champion de France en 1985, se souvient-il. Participer au Dakar, c'est quelque chose de fantastique car c'est la seule course où un amateur comme moi peut courir aux côtés de pilotes comme Sébastien Loeb ou Carlos Sainz. J'ai hâte", conclut-il.

Bruno Miot revient sur son passé de pilote

