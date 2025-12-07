En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Bonne table à Rouen. L'Antre du Dragon, la table des fans du RHE

Loisir. La brasserie a rouvert ses portes après plus d'un an de fermeture. Elle propose une formule snack les soirs de match.

Publié le 07/12/2025 à 11h00 - Par Alexandre Leno
Bonne table à Rouen. L'Antre du Dragon, la table des fans du RHE
L'établissement passe en mode snack les soirs de match à domicile du Rouen Hockey Elite.

Vous ne le savez peut-être pas mais en plus de leur patinoire les Dragons de Rouen ont aussi leur propre cantine. L'Antre du Dragon, anciennement le Dragon Gourmand, a rouvert ses portes à l'étage de la piscine Guy Boissière sur l'Ile Lacroix en octobre dernier soit un an et demi après sa fermeture. Le lieu s'est refait une beauté pour la nouvelle saison du Rouen Hockey Elite 76 (RHE). Accueilli par la patronne Ingrid Tinel, je commande la suggestion du jour : bavette d'Angus avec frites et sauce béarnaise puis une tarte aux fruits rouges façon crumble avec une boule de glace vanille. Les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Note finale : 21 euros. Le restaurant propose également une salade du moment et la possibilité de composer soi-même sa salade en plus d'une sélection de pâtes, croque-monsieur (et madame) ainsi que des quesadillas.

Bavette d'Angus avec frites.Bavette d'Angus avec frites.

Un petit coin de chaleur au cœur de la glace

Situé au cœur du centre sportif, l'établissement possède des accès directs à la patinoire de loisir Edith-Ballester, à la piscine Guy Boissière et à la patinoire olympique Nathalie-Péchalat pour assister aux matchs des Dragons de Rouen. A la croisée des chemins donc, l'Antre du Dragon est un lieu chaleureux où se rencontrent régulièrement les habitués du club, supporters, staffs, joueurs mais aussi les usagers des autres équipements sportifs et leurs proches. "Le côté chaleureux dans une patinoire c'est assez important", sourit Ingrid Tinel, la gérante de l'établissement qui a commencé ici il y a 19 ans, "que ce soit pour les parents qui passent des heures dans le froid sur les gradins ou en bord de patinoire mais aussi pour tous les enfants et adolescents qui passent beaucoup de temps ici". Les soirs de match, l'établissement passe en mode snack avec planches à partager, barquette de frites et saucisse ou panini.

Pratique. Rue Sainte-Amélie à Rouen. Ouvert de mardi à samedi le midi et les soirs de match du RHE.

Galerie photos
Bavette d'Angus avec frites.

