Tennis. L'Open de Rouen désigné meilleur tournoi féminin français en 2025

C'est une vraie reconnaissance pour l'Open Capfinances Rouen métropole, tournoi de tennis féminin sur terre battue au Kindarena classé WTA250 depuis 2024. Il vient de recevoir le trophée de meilleur tournoi international féminin de France en 2025. La récompense est remise par Pro Elle tennis et la Fédération française de tennis sur la base de notes attribuées par les joueuses et la WTA. "Cette distinction récompense l'ensemble du travail mené autour du tournoi, ainsi que l'expérience sportive, organisationnelle et humaine proposée lors de l'édition 2025", insiste l'organisation. La prochaine édition est prévue en avril 2026. Un rendez-vous qui s'impose dans le calendrier des joueuses comme une préparation à Roland-Garros.