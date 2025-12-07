Caen. Trafic de drogue : trois interpellations et deux planques démantelées

Deux lieux servant à stocker des produits stupéfiants ont été démantelés par les policiers caennais. L'opération est survenue il y a une semaine, fin novembre. Les forces de l'ordre rapportent avoir interpellé trois individus, qui devront bientôt répondre de leurs actes devant la justice.

La perquisition menée a permis de saisir d'importantes quantités de drogue : 3,2kg de résine de cannabis et 290g d'herbe. Les policiers ont aussi mis la main sur 43 cartouches de cigarettes, du matériel de conditionnement, et une arme de poing. Un chien spécialisé a contribué à cette "belle opération judiciaire."